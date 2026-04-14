Il Milan sta considerando Gianpiero Gasperini come possibile allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Antonio Cassano, ci sarebbero già stati alcuni passi avanti nelle trattative tra i vertici rossoneri e l’ex tecnico dell’Atalanta. La notizia si aggiunge alle voci di un interesse concreto da parte del club milanese, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Il Milan sta valutando Gianpiero Gasperini come futuro allenatore. Ne è sicuro Antonio Cassano, che rivela un retroscena sulle trame in corso tra Roma e Milano. “Gasperini potrebbe eventualmente essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo “, ha dichiarato il 43enne barese nell’ultima puntata di Viva el Futbol. Doppio ex di giallorossi e rossoneri, Cassano conosce entrambi gli ambienti. E spiega perché potrebbe realizzare questo clamoroso scenario in panchina, soprattutto se a Roma non si risolvessero le questioni interne e se il Milan dovesse chiudere la stagione con altri risultati negativi. Il punto di partenza è la frattura aperta tra Gasperini e Claudio Ranieri, che sta agitando il clima da giorni a Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gasperini potrebbe essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Qualcosa già si è mosso”: il retroscena di Cassano

Gasperini nuovo allenatore del Milan? La clamorosa indiscrezione lanciata da Antonio CassanoDurante l'ultimo appuntamento con il podcast 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha lanciato una notizia che, se dovesse essere confermata, avrebbe del...

“L’allenatore del prossimo anno? Lui…”: la sentenza netta di Del Genioil giornalista napoletano Paolo Del Genio è intervenuto in mattinata a Canale 8, dove ha parlato di vari temi riguardanti il futuro del Napoli.

#Gasperini- #Ranieri, l'incontro dopo il botta e risposta: solo uno rimarrà alla #Roma Gli scenari per l'estate e chi potrebbe sostituirli x.com

L'addio di Gasp sarebbe una caduta da cui difficilmente ci si potrebbe rialzare! Se la Società mandasse via Gasperini o se lo stesso Mister decidesse di lasciare sarebbe un fallimento così grande che difficilmente potremmo riprenderci. Ma non perché Gas - facebook.com facebook