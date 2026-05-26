Dopo la sconfitta all’ultima giornata che ha impedito la qualificazione in Champions League, sono stati licenziati l’allenatore, il direttore sportivo e altri dirigenti dell’area management. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda anche l’amministratore delegato. La squadra ha subito un cambio di leadership, mentre la tifoseria si divide tra critiche e apprezzamenti sui vari membri del club. La situazione ha generato reazioni tra i sostenitori, con alcuni esprimendo insoddisfazione e altri sostenendo le scelte societarie.

Milano, 26 maggio 2026 – La qualificazione in Champions League persa in maniera scioccante all’ultima giornata, il successivo licenziamento di massa per il tecnico Massimiliano Allegri, del ds Igli Tara, dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, e del dt Geoffrey Mocada. E due persone sole rimaste al comando del Milan, il proprietario Gerry Cardinale e il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, che ora avrà grossi potere nella scelta del nuovo allenatore. Lo stesso Ibra, amatissimo dai tifosi rossoneri quando era calciatore, ora è additato come nemico del popolo. " Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto ": è questa la reazione della Curva Sud del Milan tramite gli striscioni esposti, dal gruppo “Old Clan” nella tarda serata di ieri sotto la sede del club e a San Siro, dopo decisioni di Cardinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, l’ira della Curva Sud prosegue: “Ibra male assoluto, Tare e Allegri unici uomini veri”

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LA CURVA SUD CARICA LA SQUADRA PRIMA DI NAPOLI MILAN

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