La Curva Sud ha manifestato durante l'ultima giornata di campionato, chiedendo le dimissioni di Furlani, Moncada, Ibra e Scaroni. La protesta ha coinvolto i tifosi organizzati, che hanno esposto striscioni e urlato slogan contro i dirigenti. La contestazione si è concentrata sulla gestione societaria e sulle scelte tecniche. Successivamente, sono state rivolte critiche anche a Cardinale, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni o risposte ufficiali.

Alle 20:45, i riflettori di San Siro si accederanno su Milan-Cagliari, match valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Un match decisivo, che si porta dietro numerose pressioni: oltre alla qualificazione in Champions League, questa sera si deciderà il futuro di diversi elementi dell'organigramma rossonero. A questo clima, si aggiunge anche l'ennesima protesta della Curva Sud, che ha già iniziato a distribuire le classiche fanzine ai tifosi fuori dallo stadio. Il tifo organizzato ha diramato un comunicato molto pungente, in cui vengono espressamente chiesto a Gerry Cardinale di allontanare Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, la protesta della Curva Sud: “Via Furlani, Moncada, Ibra e Scaroni”. Poi l’attacco a Cardinale

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Milan: la protesta dei tifosi della Curva Sud

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Amici milanisti di X Come prevedibile la protesta si è un po calmata complice le voci positive che escono (Furlani sempre più lontanto) e anche per compattarci con la squadra per le ultime 2 Lunedì post Cagliari, dobbiamo rendere chiaro di nuovo che il sorcio x.com

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