Milan le Top News della mattina | la crisi di Leao la calma di Allegri e l’ombra di Farioli
Questa mattina a Milano si sono concentrate diverse notizie sul mondo del calcio. Tra le principali, la contestazione nei confronti del dirigente del club, le difficoltà di Rafael Leão in campo e le voci che riguardano un possibile cambio in panchina con l'addio di Max Allegri. Questi sono i temi più discussi nelle prime ore del giorno, con attenzione alle evoluzioni future e alle reazioni dei protagonisti coinvolti.
La crisi profonda di Rafael Leão, la calma (apparente) di Massimiliano Allegri e l'ombra sulla sua sostituzione in panchina ma non solo nelle Top News della mattina di oggi, lunedì 11 maggio 2026, selezionate per voi da 'PianetaMilan.it'. C'è tanto, tantissimo di cui parlare sui rossoneri, ieri sera ancora sconfitti in campionato dall'Atalanta: questi sono i temi più caldi della mattina, un 'day after' di quelli che i tifosi del Diavolo non avrebbero mai voluto vivere. Grazie ai gol di Éderson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori, la 'Dea' ha vinto a 'San Siro' contro il Milan, dominando la partita sin da subito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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