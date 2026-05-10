Atalanta notte a San Siro contro il Milan per rialzare la testa

Nella serata di San Siro, l’Atalanta affronta il Milan con l’obiettivo di migliorare il suo rendimento. La squadra bergamasca ha ottenuto due vittorie nelle ultime tredici partite, considerando tutte le competizioni, e l’ultima risale a circa un mese fa contro il Lecce. La partita si presenta come una occasione per cercare di invertire questa tendenza negativa.

I nerazzurri in campo alle 20:45 per blindare il 7° posto e trovare una vittoria che manca ormai da un mese tra tutte le competizioni Due vittorie nelle ultime tredici partite tra tutte le competizioni, l’ultima delle quali un mese fa contro il Lecce. Ora il ritorno a San Siro, un paio di mesi dopo l’1-1 contro l’Inter, la stessa squadra che ieri ha rallentato la Lazio offrendo all’Atalanta la possibilità di chiudere i conti per il 7° posto e regalarsi una passerella finale, aspettando la finale di Coppa Italia ancora tra Lazio e Inter per capire se la posizione finale sarà valida per la Conference League o se l’anno prossimo non ci sarà possibilità di giocare le competizioni internazionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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