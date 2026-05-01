Milano choc incidente nella notte a San Siro | sorpasso in moto chi è la vittima

Nella notte a Milano, nella zona di San Siro, si è verificato un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, coinvolgeva due motociclisti, uno di 21 anni e l’altro di 25. Il giovane di 21 anni è deceduto sul posto, mentre il suo amico di 25 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una notte di tragedia a Milano, nella zona di San Siro, dove un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 21 anni e il ferimento grave di un amico di 25 anni. La vittima è Francesco Consales, nato a Vercelli. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia Locale, i due giovani viaggiavano in moto intorno alle 2.30 di notte quando si è verificato lo schianto in via Tesio, nei pressi dello stadio San Siro. Dalle ricostruzioni emerge che la moto, di proprietà del 25enne, era guidata dal 21enne, che non avrebbe avuto la patente. Il mezzo avrebbe effettuato un sorpasso a sinistra di un’auto, perdendo però il controllo subito dopo la manovra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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