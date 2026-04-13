Un'indiscrezione di Antonio Cassano suggerisce che il Milan potrebbe cambiare allenatore nelle prossime settimane. Secondo quanto dichiarato dall'ex calciatore, i rossoneri starebbero valutando una rotazione in panchina e Gasperini sarebbe uno dei candidati principali. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club. La situazione rimane quindi da seguire con interesse.

Durante l'ultimo appuntamento con il podcast 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha lanciato una notizia che, se dovesse essere confermata, avrebbe del clamoroso. "Fantantonio" ha parlato di un presunto interesse del Milan nei confronti di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. L'allenatore della Roma non è in buoni rapporti con Ranieri e potrebbe lasciare la capitale a giugno, mentre Allegri è attratto dalle sirene azzurre. Di seguito, le dichiarazioni del "Pibe di Bari Vecchia". "Se Ranieri non va via deve andarsene Gasperini, questo lo sanno anche i muri. Attenzione che Gasperini può essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gasperini nuovo allenatore del Milan? La clamorosa indiscrezione lanciata da Antonio Cassano

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Argomenti più discussi: Cassano attacca pesantemente Allegri e spiega la principale colpa del tecnico del Milan: Sta portando nel baratro il nostro calcio; Cassano ridimensiona l'Inter e sentenzia: Fabregas il migliore della Serie A, ma Chivu guida una Ferrari; Cassano non ha dubbi: Gasp può rimanere solo mandando via Ranieri e Massara.

Caressa ha risposto agli ultimi attacchi di Antonio Cassano in modo perentorio. Stoccata anche a Lele Adani, senza nominarlo, con riferimento anche alla Rai: https://fanpa.ge/d8Ue3 - facebook.com facebook

Con calma e lucidità, Massimiliano Allegri replica ad Antonio Cassano. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti alla vigilia della partita contro l’Udinese #CalcioinPillole #Allegri #Cassano x.com