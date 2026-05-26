Il club rossonero ha sollevato l’allenatore dalla sua posizione e ha nominato un nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata dopo le recenti prestazioni della squadra, che hanno portato a un cambio di guida tecnica. La società ha incaricato il nuovo allenatore di impostare la ripresa del campionato e di lavorare sulla rosa in vista della prossima stagione. La scelta è stata definita da fonti interne come audace e di grande impatto.

Il Milan viaggia a gonfie vele verso una rivoluzione tattica e sportiva: il nome caldissimo per la panchina rossonera è quello di Andoni Iraola, tecnico spagnolo che ha portato in questa stagione il Bournemouth a qualificarsi in Europa. Dopo la mancata qualificazione in Champions League era quasi inevitabile un cambiamento, con Gerry Cardinale che ha fatto piazza pulita, esonerando Tare, Furlani, Moncada e anche Allegri. Il Milan, se l'allenatore livornese non troverà squadra questa estate, dovrà comunque pagare l'ultimo anno di contratto a circa 5 milioni di euro. La decisione di Cardinale è stata chiara, visto che nel comunicato si parla di "fallimento": in campo, il Diavolo di Allegri ha perso voglia, corsa e anche gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Iraola scelta coraggiosa e d’impatto: ma la società ha due compiti precisi

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Si parla di: Iraola, chi è e come gioca il preferito di Cardinale per la panchina del Milan.

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