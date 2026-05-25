Il Milan sta valutando il nuovo allenatore dopo aver esonerato l’ex tecnico e aver salutato i dirigenti coinvolti nel club. La società sta analizzando le opzioni disponibili, con l’obiettivo di individuare il successore che guiderà la squadra nelle prossime gare. La scelta si inserisce in un processo di ristrutturazione, senza ancora essere ufficializzata. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle analisi interne e alle proposte ricevute.

Secondo quanto affermato da Sky Sports News in Inghilterra, i rossoneri avrebbero avuto i primi contatti con Andoni Iraola del Bournemouth. Reduce da un’ottima stagione con la squadra inglese, conclusa al sesto posto ad una sola posizione dalla Champions League, lo spagnolo sarebbe uno dei preferiti del nuovo corso rossonero. Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi sulla trattativa con il tecnico anche se sembra essere in piedi anche la pista che porta a Van Bommel, Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Iraola-Milan: contatto, arriva la scelta per la panchina

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