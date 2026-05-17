Il presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio della partita contro il Genoa. Ha commentato la scelta di Chivu come allenatore, affermando di essere stato consapevole della decisione e definendola coraggiosa. Ha anche risposto alle dichiarazioni di Cardinale, mantenendo un tono diretto e senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Le sue parole sono arrivate poco prima del fischio di inizio, in un momento di attesa prima della partita.

di Francesco Aliperta Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Genoa. Giuseppe Marotta, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Inter e Verona, sfida valevole per la 37esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLO STADIO IN FESTA: «In questi momenti provo una grande emozione e una felicità personale, anche per gli 80mila che sono qua a festeggiare una squadra straordinaria allenata da un altrettanto straordinario allenatore». SULLA STAGIONE: «La cosa più facile è stata sapere che avevamo un gruppo di seri professionisti che avrebbero risposto anche quest’anno ai nostri obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Dazn: «Eravamo consapevoli di Chivu, ma è stata una scelta coraggiosa. Le parole di Cardinale? Rispondo così»

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