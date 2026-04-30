Milan altro incontro tra Furlani e Allegri a Milanello | i dettagli

A Milano, si è svolto un nuovo incontro tra il presidente rossonero e l'allenatore a Milanello. La riunione si è concentrata sui temi legati alla Champions League e alle strategie di mercato per la squadra. Durante l'incontro sono stati discussi anche aspetti relativi alle risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione alla competizione europea. Non sono stati diffusi dettagli specifici sui contenuti affrontati o sulle decisioni prese.

Il Milan corre verso la Champions League: mancano sempre meno giornate al termine del campionato, con i rossoneri che devono vincere ancora due partite per avere la certezza di giocare la prossima edizione della massima competizione europea. Poi spazio al mercato per creare la squadra che verrà al meglio possibile. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è previsto a Milanello un nuovo incontro tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri (i due si sono incontrati anche il 17 aprile insieme alla dirigenza). Come sottolinea la rosea, questi tanti incontri nel giro di poco tempo, sarebbero la prova di un progetto che resterebbe in costruzione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, altro incontro tra Furlani e Allegri a Milanello: i dettagli La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN Notizie correlate Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. Milan, Furlani a pranzo con Allegri: segnale di riavvicinamento? Le ultime da MilanelloDopo giorni di indiscrezioni su una presunta frattura tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, a Milanello è arrivato un segnale forte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incontro in sede tra Furlani, Tare e Allegri: si programma il Milan per il futuro; Milan, oggi Furlani sarà a Milanello. Altro incontro in vista con Allegri; Milan, incontro fra Allegri e la dirigenza in vista della prossima stagione; Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul vertice durante Milan-Inter. Milan, a giorni altro incontro con Maignan: si lavora per la fumata biancaIl Milan e Maignan avanzano insieme. Continua la trattativa per il rinnovo del portiere francese. In via Aldo Rossi sono ottimisti sulla fumata bianca. Lasciate da parte le incomprensioni dei mesi ... ilmessaggero.it Milan, per il rinnovo di Maignan manca solo l'ufficialità. Per la difesa uno tra Disasi e José Maria GimenezIl Milan mette un altro tassello per il futuro. Manca soltanto l’ufficialità del rinnovo di Maignan. Il portiere francese non seguirà le orme di Donnarumma e Calhanoglu, due che hanno preferito non ... ilmessaggero.it Billy Costacurta ha giocato una carriera intera con la maglia del Milan (eccezion fatta per la prima stagione con il Monza) e con la maglia rossonera ha vinto tutto. L'ex difensore racconta il suo rapporto speciale con Berlusconi e cosa fece per lui il Cavaliere, u - facebook.com facebook Romano sul futuro di Jackson: "Nome a sorpresa per l'estate del Milan. L'idea di giocare in Italia lo tenta" x.com