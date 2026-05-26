Il Milan ha ufficialmente esonerato l’allenatore dopo un calo di risultati tra marzo e maggio. La decisione è arrivata poche settimane dopo che la proprietà aveva dato all’allenatore un’unica opportunità per mantenere il posto. La proprietà, guidata da un fondo di investimento, ha deciso di cambiare la guida tecnica del club senza ulteriori tentativi di riconferma. La scelta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La nota ufficiale diffusa da RedBird Capital Partners ha sancito la fine di un'era in casa Milan. Il fondo statunitense guidato da Gerry Cardinale ha azzerato l'organigramma licenziando l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. La motivazione formale risiede nel "fallimento inequivocabile" rappresentato dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'allenatore livornese è andato incontro a un danno economico e professionale significativo. L'accordo strategico iniziale prevedeva una blindatura automatica in caso di obiettivo raggiunto: Rinnovo automatico: prolungamento del contratto dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il retroscena sul licenziamento di Allegri: aveva una sola chance di restare in rossonero

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