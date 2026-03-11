Il Milan si fa notare oggi con le dichiarazioni di Ibrahimovic che esprime apprezzamento per Allegri, mentre emergono dettagli su un possibile interessamento a Joao Pedro. Le notizie principali riguardano anche aggiornamenti sul mercato, con indiscrezioni e retroscena raccolti tra le fila rossonere. La giornata si conclude con un quadro chiaro delle attività e delle conversazioni interne alla squadra.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'attualità rossonera, il valore di De Winter e un retroscena legato a una stella del calcio mondiale. Non solo, anche il mercato protagonista. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Arrivato nel 2024 come un grande talento pronto ad esplodere nel Milan Futuro, ora è un 'oggetto' misterioso. Che cosa è successo a Silvano Vos? Il Milan lo acquistò per circa 3 milioni di euro, ma nell'ultimo mercato di gennaio i rossoneri erano pronti a cederlo al Losanna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…

