Milan o Nazionale? Allegri ha deciso | ecco le 3 richieste a Furlani per restare in rossonero

L’allenatore ha comunicato le sue tre richieste a Furlani, dirigente del club, per confermarsi in squadra anche nella prossima stagione. Dopo aver ripreso il suo ruolo sulla panchina del Milan questa stagione, Allegri ha espresso la volontà di continuare con il club. La decisione arriva dopo un ritorno al timone avvenuto dopo undici anni. La società sta valutando le richieste dell’allenatore prima di prendere eventuali decisioni sul proseguimento del rapporto.

Candidato forte al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana - corteggiamento che lo lusinga - ma sotto contratto con il Milan con cui, in questa stagione, ha iniziato un progetto che non vorrebbe interrompere sul più bello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri al centro di numerose indiscrezioni in questi giorni. Allegri ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027: un accordo che si prolungherà automaticamente di un anno (con nuova scadenza 30 giugno 2028) nel caso in cui il Diavolo, in questa stagione, si qualifichi alla Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan o Nazionale? Allegri ha deciso: ecco le 3 richieste a Furlani per restare in rossonero Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!... Lazio Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot: ecco la decisione del tecnico rossoneroCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Temi più discussi: Allegri, 3 motivi per stare al Milan e 3 per andare in Nazionale. Ecco che cosa vuole fare Max; Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale; Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale: perfetti per chi non vuole cambiare nulla; Milan, attento! Allegri sfida Conte per diventare il nuovo c.t. della Nazionale italiana. La Juve si muove per Lobotka. Allegri in Nazionale, arrivano conferme: l’indiscrezione di TrevisaniNuove indiscrezioni sul futuro di Max Allegri vengono riportate da Riccardo Trevisani, che lancia una nuova ipotesi sul futuro dell'Italia. spaziomilan.it Milan, Allegri, futuro in bilico: tra progetto rossonero e tentazione NazionaleIl possibile valzer delle panchine non riguarda solo Allegri. Altri nomi restano sullo sfondo, pronti a inserirsi in un contesto in continua evoluzione. gonfialarete.com Bomba del Corriere della Sera: Paulo Dybala vorrebbe giocare a #San Siro nel AC Milan Per i retroscena sulle volontà della 'Joya', leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Un no secco mai arrivato, la precedenza al Milan, 22 giugno lontano: le tappe di Allegri verso la scelta x.com