Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Rafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social media, augurando che la squadra possa tornare a vivere momenti di gioia. Il giocatore ha espresso la speranza che il team possa ritrovare entusiasmo e successi in futuro. La comunicazione arriva dopo le recenti delusioni sportive e rappresenta un messaggio diretto ai tifosi e alla rosa. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte della società in merito.

Una Champions League fuggita clamorosamente di mano e un futuro tutto da scrivere. Il Milan, dopo il match contro il Cagliari, sta vivendo una vera e propria rivoluzione: un vero e proprio tsunami che ha portato agli esoneri di Massimiliano Allegri, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Giorgio Furlani. Ma non è tutto, anche Rafael Leao potrebbe salutare. In un mare in tempesta, a pochi giorni dalla partita, l'unico a parlare è stato Rafael Leao. Il numero 10 portoghese, tramite i propri social, ha voluto condividere un messaggio diretto a tutti i tifosi del Milan: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il grido di Leao: “Che la squadra possa tornare a vivere momenti di gioie”

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CON CHI ERA ARRABBIATO LEAO DURANTE LA SOSTITUZIONE

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