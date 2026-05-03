De Ceglie si racconta | Spalletti ha portato continuità di prestazione e identità alla squadra Agnelli? Che possa tornare lui penso che sia un sogno per tutti

Paolo De Ceglie ha parlato della sua esperienza recente, evidenziando come l'allenatore abbia portato continuità e identità alla squadra. Ha anche commentato la possibilità di un ritorno di un noto dirigente, definendola un sogno per molti. De Ceglie, protagonista di una promozione con il CGC Aosta, mantiene vivo l'interesse per il calcio e la sua carriera.

Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Ceglie si racconta: «Spalletti ha portato continuità di prestazione e identità alla squadra. Agnelli? Che possa tornare lui penso che sia un sogno per tutti» Notizie correlate De Ceglie: «Sogno che Andrea Agnelli possa tornare alla Juve. Aveva tutto»David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole... Alessandra Celentano si commuove e spiazza tutti: “Penso che Amici 25 sia uno spettacolo meraviglioso, quanta passione sia da parte nostra che da tutti quelli che lavorano qui”Al quarto appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi” a sorpresa Alessandra Celentano ha spiazzato tutti.