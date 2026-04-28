Nel corso di sette anni, il percorso di un giocatore al Milan ha attraversato molte fasi, partendo dal suo primo arrivo nel centro sportivo fino alla conquista di uno scudetto come miglior giocatore. Durante questo periodo, ci sono stati momenti di entusiasmo, come le prime apparizioni e le vittorie, ma anche fasi più difficili, segnate da fischi e critiche. Questi episodi rappresentano i punti salienti di una carriera ricca di alti e bassi.

Sette anni fa arrivava a Milano un ragazzo semisconosciuto di appena vent’anni, capelli corti e un sorriso di quelli che illuminano la stanza prima ancora del campo. “Mi piace fare assist, ma segnare gol fa parte del mio bagaglio tecnico. È importante dare una mano e giocare per la squadra, non sono individualista”. Rafa Leao si presentava così nel suo primo giorno da milanista. Se avesse avuto una sfera di cristallo, probabilmente l’avrebbe rimandata al mittente: impossibile prevedere tutto quello che sarebbe successo nei sette anni successivi. Giudizi ribaltati, aspettative stellari, critiche feroci, esaltazioni improvvise. Dal primo gol alla Fiorentina nel 2019 fino alla chiusura dei social nel 2026 dopo l’ennesima grandinata di fischi e commenti al vetriolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalle "surfate" ai fischi: i 9 momenti clou della parabola di Leao al Milan

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