La dirigenza del Milan ha avviato concretamente i contatti per definire la successione sulla panchina rossonera, incontrando in Inghilterra nel corso della scorsa settimana l’allenatore spagnolo Andoni Iraola. A rivelare questo retroscena di mercato è il giornalista Matteo Moretto, il quale ha confermato lo svolgimento di un vero e proprio faccia a faccia tra le parti finalizzato a comprendere la fattibilità del progetto tecnico e le basi per un’eventuale collaborazione futura. La mossa si inserisce nel contesto della profonda ristrutturazione sportiva decretata dal proprietario Gerry Cardinale, che ha azzerato l’organigramma del club sancendo la fine dell’esperienza di Massimiliano Allegri e dei dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan accelera per il dopo Allegri: svelato l’incontro segreto in Inghilterra con Andoni Iraola

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