Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra, tra cui allenatori come Italiano, Xavi e Iraola. La decisione finale dipende dalle scelte della proprietà. Nel frattempo, il giocatore più influente sta gestendo le questioni più urgenti, mantenendo rapporti con il proprietario. La situazione resta in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali su un possibile cambio di allenatore.

C'è un discorso contrattuale - con la Champions sarebbe scattato automaticamente il rinnovo fino al 2028 - e soprattutto uno "filosofico": nel momento in cui un allenatore fallisce l'unico, vero obiettivo stagionale, e lo fallisce - anche - per colpe proprie evidenti, diventa chiaro a tutti che non può più restare al timone. L'avventura-bis di Allegri a Milanello era ovviamente iniziata sotto i migliori auspici, con un cronoprogramma semplice: tornare in Champions al primo anno e poi puntare con decisione allo scudetto dal successivo in poi. Nelle idee di tutti, quello con Max avrebbe dovuto essere un progetto a medio-lungo termine, dopo i buchi nell'acqua con Fonseca e Conceiçao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, chi arriva se salta Allegri? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

Notizie e thread social correlati

"Allegri in Nazionale", chi arriva al Milan: terremoto nel calcio italianoLe recenti mosse nel calcio italiano stanno provocando un vero e proprio terremoto tra le panchine delle squadre di Serie A.

Gherarducci: “Milan, Allegri non mi piace come gioca. Ma chi se lo compra uno come Leao?”Giorgio Gherarducci, noto conduttore radiofonico e ex membro della Gialappa's Band, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' in cui ha commentato...

Temi più discussi: Corsa Champions, quanto varrebbe la qualificazione per Milan, Roma, Juve e Como; Chi chiude il campionato al secondo posto tra Napoli, Milan e Roma in caso di arrivo a pari punti? Cosa succede? Criteri e regolamento; Volata Champions, 2 posti per 4 squadre. Tutte le combinazioni in caso di arrivo alla pari; Corsa Champions, le combinazioni e la classifica avulsa a 90' dalla fine: alla Juve serve un miracolo.

[MN] Gerry Cardinale è arrivato all'incontro questo pomeriggio a Milano, accompagnato da Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. L'incontro si sta attualmente svolgendo in un noto hotel milanese. reddit

FT si chiude male la stagione del Milan Femminile, in una partita che non contava più nulla, se non per l’orgoglio di chiudere dignitosamente. Partita tenuta in piedi dalle parate di Estévez, ma alla fine il gol meritato della Ternana arriva nel recupero. Ennesima x.com

La Champions cambia il Milan: se arriva, sì a Lewandowski. Se non arriva, ecco chi può partireO Champions o morte. Ok, è un tantino esagerato. Ma i continui rimandi di Massimiliano Allegri - quasi fosse un mantra - al ritorno del Milan nell’Europa che conta hanno più che un fondamento. Non è ... gazzetta.it

Il futuro di Leao, la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic. Milan, rivoluzione in attaccoManovre, pensieri, idee. Il calciomercato del Milan si sta muovendo su più fronti: tra cessioni importanti – come quella di Tijjani Reijnders al Manchester City – e trattative che cominciano a entrare ... calciomercato.com