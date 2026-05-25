Milan chi arriva se salta Allegri? Italiano Xavi Iraola oppure ma dipende da chi decide

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra, tra cui allenatori come Italiano, Xavi e Iraola. La decisione finale dipende dalle scelte della proprietà. Nel frattempo, il giocatore più influente sta gestendo le questioni più urgenti, mantenendo rapporti con il proprietario. La situazione resta in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali su un possibile cambio di allenatore.

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C'è un discorso contrattuale - con la Champions sarebbe scattato automaticamente il rinnovo fino al 2028 - e soprattutto uno "filosofico": nel momento in cui un allenatore fallisce l'unico, vero obiettivo stagionale, e lo fallisce - anche - per colpe proprie evidenti, diventa chiaro a tutti che non può più restare al timone. L'avventura-bis di Allegri a Milanello era ovviamente iniziata sotto i migliori auspici, con un cronoprogramma semplice: tornare in Champions al primo anno e poi puntare con decisione allo scudetto dal successivo in poi. Nelle idee di tutti, quello con Max avrebbe dovuto essere un progetto a medio-lungo termine, dopo i buchi nell'acqua con Fonseca e Conceiçao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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