Deco pressa l’Inter | il DS del Barcellona pensa ad un colpo in A al posto di Bastoni

Il Barcellona ha deciso di accelerare sull'acquisto di Alessandro Bastoni, considerato un obiettivo prioritario per rafforzare il reparto difensivo. Deco, direttore sportivo del club, ha individuato nel difensore italiano il profilo giusto al posto di un altro giocatore attualmente sotto osservazione. La trattativa si sta sviluppando in queste ore e potrebbe portare a una proposta ufficiale nel prossimo periodo di mercato.

Il Barcellona ha rotto gli indugi per Alessandro Bastoni, individuato da Deco come il rinforzo ideale per aggiungere esperienza alla giovane difesa blaugrana. Il club catalano avrebbe già presentato una prima offerta formale da 45 milioni di euro, proponendo al centrale dell’ Inter uno stipendio netto superiore ai 5 milioni a stagione. L’interesse è concreto e noto da tempo, ma le cifre messe sul piatto non sembrano ancora sufficienti a far vacillare la resistenza nerazzurra. Giuseppe Marotta ha infatti blindato pubblicamente il difensore, sottolineando che l’ Inter non ha necessità di vendere i propri gioielli. Tuttavia, la porta non è totalmente sbarrata: se Bastoni chiedesse nuove sfide, la cessione avverrebbe solo a fronte di un incasso elevatissimo, stimato in almeno 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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