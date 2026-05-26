Il Milan ha inserito Zlatan Ibrahimovic nel suo progetto con RedBird, mantenendo il suo ruolo all’interno della squadra. La presenza dell’attaccante svedese continua a suscitare discussioni tra i tifosi, che si interrogano sul suo contributo effettivo. Le interpretazioni sul suo ruolo variano, ma la sua presenza rimane significativa nel contesto del club. La questione riguarda principalmente la funzione che Ibrahimovic svolge attualmente all’interno della rosa e come questa si integra con le strategie del team.

C’è una domanda che viene accompagnata da una forte contestazione da parte dei tifosi rossoneri: qual è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Le risposte sono tante e spesso poco chiare a dir la verità. La figura dello svedese in questo momento di crisi non è apprezzata. La stessa persona viene posta sotto torchio al pari delle altre figure dei piani alti che presto abbandoneranno Casa Milan. Ibra in tutto questo c’entra solo parzialmente o meglio: la sua posizione è tutt’altra. Molto diversa da quella che tutti immaginavano. Una cosa è certa: la sua parola pesa nelle decisioni del club. Ibrahimovic, un ruolo ancora poco chiaro ai tifosi. Tra tutta la confusione che regna in via Aldo Rossi, in questo momento c’è un dilemma da risolvere. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Ibrahimovic al centro del progetto RedBird. Il suo peso resta enorme

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