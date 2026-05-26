L'ex difensore del Milan ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con l'ex presidente, che lo fece sentire deluso. Ha inoltre detto di tifare per i rossoneri e ha condiviso la sua opinione sulla rivalità con l'Inter, rivelando alcuni dettagli sulla sua esperienza in Italia. Durante l'intervista, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera al club, senza fornire ulteriori commenti su altre questioni di carattere legale o personale.

Intervistato dai microfoni de 'La gazzetta dello Sport', l'ex difensore di Milan, Udinese ed Inter, Thomas Helveg ha volto ripercorrere alcune delle tappe più importanti della sua carriera calcistica in Italia. Raggiunto telefonicamente in Danimarca, dove oggi lavora nel mondo dello scouting dell'Odense, l'ex difensore danese ha voluto ripescare alcuni ricordi: dai tempi dell'Udinese fino all'avventura in rossonero, per poi spostarsi a parlare del suo approdo in nerazzurro. “In Italia tifo per Udinese e Milan, ma il mio cuore batte per l’Odense. Sono cresciuto qui e ancora ci lavoro: sono responsabile dello scouting” "È stato strano, ma bello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Helveg: “Berlusconi mi fece rimanere male. In Italia tifo per i rossoneri. Inter? Ecco la verità”

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Il rapporto che Silvio Berlusconi aveva con i suoi allenatori del Milan raccontato da suo fratello

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