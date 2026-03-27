Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da Inner Mentality. Durante l’intervista, ha raccontato che dopo il suo esordio nel club si trasferì al Milan, definendo il passaggio come una questione di destino. Ha anche menzionato un episodio riguardante Berlusconi, senza però fornire dettagli specifici su cosa abbia fatto in quella occasione.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan,, è stato intervistato dai microfoni di Inner Mentality, podcast online. Il calciatore ha voluto toccare diversi temi: dal suo esordio in Serie A fino alle sensazioni prima di una grande partita. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni: “A 17 anni giocavo attaccante, ma siccome non la buttavo dentro una domenica chiesi all’allenatore del tempo, che era Claudio Onofri, di farmi giocare libero perché era squalificato il libero. Andai in difesa e da lì è cominciato tutto, dopo 4 mesi ho esordito in Serie A e l’anno dopo ho giocato tutto il campionato e poi sono andato al Milan. A volte la vita ti regala dei momenti in cui ti cambia il destino Ci fu un altro episodio: noi vivevamo insieme ad altri 10 ragazzi e loro andarono tutti a ballare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panucci: “Dopo l’esordio sono andato al Milan, era destino. Berlusconi? Ecco cosa fece”

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