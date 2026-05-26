Un ex calciatore ha raccontato di aver capito cosa rappresenta il Milan durante un incontro con Maldini, mentre ha anche riferito di aver provato delusione per alcune dichiarazioni pubbliche di un ex presidente. Inoltre, ha ricordato momenti di allenamento con allenatori come Galeone e Zaccheroni, descrivendo le modalità di comunicazione e le dinamiche durante le sessioni di allenamento.

Durante la prima chiamata, dopo una manciata di minuti, a vincere è il vento. Soffia forte, fa cadere la linea. Poi dopo mezz’ora ci riproviamo. Thomas Helveg risponde in un italiano impeccabile, scusandosi. "Ero fuori in bici e non si sentiva nulla. Colpa del vento, qui ce ne è parecchio. Quando non penso al calcio pedalo, mi rende felice". La chiacchierata con Helveg - ex difensore di Udinese, Milan e Inter - inizia così. Lui si trova a Odense, in Danimarca, lo zenit e il nadir della sua carriera calcistica. “In Italia tifo per Udinese e Milan, ma il mio cuore batte per l’Odense. Sono cresciuto qui e ancora ci lavoro: sono responsabile dello scouting”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Helveg: "Un caffé con Maldini, e capii cos'era il Milan. Ci rimasi male quando Berlusconi disse...”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ganz: “Quando firmai con il Milan, Galliani mi disse una cosa che non capii subito”In un’intervista a RSI Sport, l’ex calciatore e attuale allenatore del team femminile del Milan ha ricordato i momenti trascorsi con il club.

Ex Milan, Taibi: “Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’. Era informato su tutto”Massimo Taibi, ex portiere del Milan, ha recentemente parlato del suo primo incontro con un dirigente del club, rivelando che durante quell’occasione...

Temi più discussi: Helveg: Un caffé con Maldini, e capii cos'era il Milan. Ci rimasi male quando Berlusconi disse...; Cheddira, il bomber ritrovato: ora è lui l’uomo in più del Lecce (e del fanta); Roma, Gasperini a Verona con assenze pesanti: per Ndicka lesione di secondo grado.

Un Caffé con il Csf live: il metaverso incontra il greenCollegare il metaverso e la realtà è una delle sfide più affascinanti e apparentemente inconciliabili della nostra era. Tuttavia, il mondo virtuale ha già dimostrato di essere uno spazio dove è ... ilmattino.it

Un Caffé con il Csf live: la logistica nel cuore della nuova economia campanaUn Caffè con il Csf: il cuore pulsante dell'economia batte nella logistica. Appuntamento imperdibile giovedì 6 giugno alle 13:00 con Un Caffè con il Csf dedicato al ruolo fondamentale della ... ilmattino.it