Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo per sostituire Igli Tare. Zlatan Ibrahimovi? sta valutando tre opzioni: un contatto con Fabio Paratici, l'interesse per Ramón Planes e una possibile soluzione interna con Viktor Bezhani, attualmente al Tolosa.

Il licenziamento ufficiale di Igli Tare, sollevato dall'incarico a un anno esatto dalla sua nomina, apre ufficialmente la caccia al nuovo Direttore Sportivo del Milan. Con l'uscita di Giorgio Furlani, che in passato aveva bloccato soluzioni alternative, la gestione dell'area sportiva è interamente affidata al Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic. Il manager svedese ha il compito di presentare a Gerry Cardinale l'identikit del dirigente che dovrà ricostruire la rosa per la stagione 20262027. Al momento Ibra si sta muovendo lungo tre direttrici di mercato ben distinte. Fabio Paratici rappresenta il profilo di maggiore esperienza nel campionato italiano, già vicinissimo alla firma con il club rossonero prima dell'avvento di Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco la lista di Ibrahimovi? per il dopo Tare: da Paratici alla tentazione dell’algoritmo interno

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