Il Milan sta valutando le opzioni per sostituire Leao, coinvolgendo Antonio Nusa nella sua lista di possibili acquisti. La situazione si è complicata dopo il confronto tra Leao e Allegri, lasciando incertezza sulla permanenza del portoghese nel club. La dirigenza rossonera sta monitorando attentamente le alternative disponibili sul mercato per rinforzare l’attacco. La scelta di Nusa è tra le possibili soluzioni in vista del mercato.

Dopo l’episodio tra Leao e Allegri, sorgono grossi dubbi sulla permanenza del portoghese in rossonero. La dirigenza starebbe infatti già pensando ad un eventuale sostituto e il primo nome sulla lista di Tare sarebbe Antonio Nusa. Il 20enne norvegese, esterno del Lipsia in Bundesliga, si è reso protagonista di grandi prestazioni, come contro l’Italia nella scorsa estate dove mise a referto un gol e un assist. Stili di gioco simili. Vedendo giocare Antonio Nusa si notano immediatamente le somiglianze con Leao. Un giocatore che trova la sua posizione naturale sulla fascia sinistra, capace però di adattarsi ad un eventuale ruolo di esterno destro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan cerca il dopo Leao: Antonio Nusa sulla lista di Tare

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Tutto quello che riguarda Antonio Nusa

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