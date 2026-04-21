Il nome di José Mourinho torna a essere al centro delle cronache legate al Real Madrid, con il presidente del club che ha commentato recenti voci sul possibile ritorno dello Special One. Nel frattempo, si discute anche delle conseguenze di un eventuale addio di un giocatore chiave, con l'attenzione rivolta alle possibili ripercussioni sulla rosa e sulle strategie future della squadra. Le speculazioni continuano a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mourinho Real Madrid, Florentino Perez stuzzicato dal clamoroso ritorno dello Special One! Gli scenari

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