A pochi mesi dalla chiusura della stagione, si intensificano le voci sui possibili cambiamenti nella rosa del Milan. Diversi giocatori sono considerati in bilico e potrebbero lasciare il club a giugno, tra cui alcuni punti fermi e altri meno consolidati. Tra i nomi che circolano ci sono Nkunku e Gimenez, mentre si discute anche del futuro di alcuni calciatori già in rosa, come Leao, Modric e Fofana.

Nove personaggi in cerca di un futuro e cinque mesi per trovarlo. Leao, Modric, Gimenez, Nkunku, Fofana, Loftus-Cheek, Füllkrug, Estupinan, Odogu: oggi abitano lo stesso spogliatoio, dall’estate chissà. Che restino tutti insieme, è impossibile: sono tutti in bilico tra un nuovo anno al Milan e una vita nuova. Qualcuno andrà, altri resteranno. Chi vuole fare l’indovino – o l’esperto di calciomercato – provi a fare una previsione su tutti e metta un promemoria per controllare la schedina al primo settembre. Per tutti, questa è una guida ai giocatori in sospeso: per ciascuno, cerchiamo di capire quale sia la situazione e da che cosa dipenderà il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, Modric, Fofana e...: i 9 giocatori del Milan in bilico. Chi andrà via in estate?

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