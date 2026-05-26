In un clima di grande tensione, circola il nome di un possibile nuovo allenatore per la squadra di calcio dopo l’addio all’attuale tecnico. La discussione si concentra su un possibile cambio di guida tecnica, mentre i risultati della stagione appena conclusa sono stati deludenti. Si parla di un possibile rinnovamento nel ruolo di allenatore, senza conferme ufficiali, e di conseguenza si moltiplicano le voci tra tifosi e addetti ai lavori.

Quando una stagione fallisce, nel calcio non cambiano soltanto i risultati. Cambiano gli equilibri, le strategie, le gerarchie interne e spesso anche l’identità stessa di un club. Le grandi società convivono con la pressione costante di dover vincere, ma quando gli obiettivi più importanti sfumano, le conseguenze possono trasformarsi in una vera e propria rivoluzione. Ed è quello che sta accadendo in casa Milan, dove il mancato accesso alla prossima Champions League 20262027 ha aperto una fase completamente nuova. La delusione per una stagione giudicata fallimentare ha spinto la proprietà a intervenire in maniera drastica, scegliendo di ripartire praticamente da zero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milan, che caos: spunta il nome per il dopo Allegri. E si sapeva…

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Scandalo arbitri, Gianluca Rocchi intercettato: spunta il nome di un dirigente dell'Inter

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