A Milano circolano voci riguardo a un possibile cambio sulla panchina del club meneghino, con Antonio Conte indicato come candidato in caso di partenza di Allegri. La società sta valutando diverse opzioni e monitorando attentamente le eventuali decisioni del tecnico toscano. La situazione resta in fase di sviluppo, e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club. La discussione su un eventuale nuovo allenatore si concentra sulle prossime settimane.

La stagione del Milan sta per volgere al termine, ma il futuro della panchina è ancora tutto da decidere. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile addio di Massimiliano Allegri a causa di una serie di divergenze con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, la sensazione è che in caso di qualificazione in Champions League, vedere l'allenatore toscano lontano da Milano sia uno scenario poco probabile: il quarto posto, infatti, farebbe scattare in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028. Se il Milan non dovesse centrare l'obiettivo, invece, Allegri sarebbe destinato all'addio, così come il direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, spunta il nome di Conte per il post-Allegri: ecco cosa sta succedendo

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NAPOLI-MILAN 2-0: CONTE ELIMINA ALLEGRI

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