Secondo quanto riportato, l’ex allenatore di una squadra di calcio spagnola sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di allenatore del club londinese. La notizia arriva da una fonte di informazione sportiva e riguarda una possibile sostituzione in panchina. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli su un eventuale accordo tra le parti. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Fabrizio Romano ha rivelato che l’ex allenatore del Barcellona Xavi è disponibile a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Lo ha detto il noto e stimato giornalista italiano Canale YouTube: “Quello che ho capito, ragazzi, dopo aver verificato questo è che non c’è niente in corso tra Chelsea e Xavi. “Zero. Tra Chelsea e Xavi non è successo niente. Ad oggi questo è l’intesa. “Poi ragazzi, come dico sempre, Xavi è un top manager, il Chelsea è un top club. “Se domani mattina decideranno di incontrarsi, te lo farò sapere. “Ma ad oggi, inizio maggio, zero contatti tra Xavi e il Chelsea. “E questa non è una mancanza di rispetto da parte del Chelsea, semplicemente non stanno parlando con Xavi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Xavi è pronto a diventare allenatore del Chelsea

XABI ALONSO NEW CHELSEA MANAGER

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