Nel mondo del calcio si fanno sempre più insistenti le voci su tensioni tra alcuni dei protagonisti principali della squadra, con scontri tra l’allenatore e un giocatore di spicco. Si parla anche di un possibile addio di un dirigente, con decisioni ormai quasi definitive. Le indiscrezioni fornite da un giornalista specializzato indicano uno scenario di cambiamenti imminenti, legati a rapporti interni complicati e a decisioni prese nelle ultime settimane.

"Non tutto dipenderà dai risultati sportivi del Milan". Queste le parole del giornalista Matteo Moretto sul possibile futuro del club rossonero. In queste settimane ci sono tantissime voci e indiscrezioni, con i profili di Tare e di Allegri che potrebbero essere quelle più in bilico in questo momento. Di questa mattina l'articolo de 'Il Corriere della Sera' che parla di contrasti importanti tra Allegri e Ibrahimovic. Matteo Moretto conferma tutto ciò e aggiunge: "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimovic e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". L'altra figura che potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione è quella di Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri”. E il futuro dell’allenatore …

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