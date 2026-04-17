Il giornalista Nicolò Schira ha aggiornato sui movimenti di mercato del Milan, menzionando un'offerta arrivata per l'attaccante Roberto Lewandowski. La notizia è stata condivisa durante un intervento su YouTube, dove sono state fornite anche dettagli sulle cifre dell'eventuale trattativa. La vicenda riguarda le trattative in corso e le proposte che coinvolgono il club rossonero e l'attuale calciatore.

Il Milan dovrà cercare un attaccante importante nella prossima sessione di calciomercato e tra i nomi possibili c'è anche quello di Robert Lewandowski (qui le ultime da Romano). La punta può lasciare il Barcellona a parametro zero. Ecco la possibile offerta del Diavolo rivelata su 'YouTube' dal giornalista Nicolò Schira. "Lewandowski fa sognare le big italiane, è difficile è un sogno. In MLS gli farebbero due anni di contratto sempre a 20 milioni l'anno. Ci può essere la Serie A? Assolutamente si. Il Barcellona gli ha offerto il rinnovo a stipendio dimezzato e il polacco non sembra convinto ad oggi. Arabia, MLS e la Turchia le mette in secondo piano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira rivela: “C’è l’offerta per Lewandowski, ecco le cifre”

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