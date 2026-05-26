Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei candidati per il ruolo di allenatore del Milan dopo l'addio di Allegri. Si tratta di Xavi Hernández, ex centrocampista e attuale allenatore, che ha manifestato interesse per la posizione. Oltre a Iraola, anche il nome di Xavi viene ora considerato come possibile scelta per la guida tecnica della squadra. La società sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Il Milan ha iniziato la sua rivoluzione, sia a livello dirigenziale che per quanto riguarda l'allenatore: tra i possibili candidati spunta anche Xavi, ex allenatore del Barcellona. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha rivoluzionato tutto esonerando Allegri, Tare, Furlani e Moncada, parlando nel comunicato di chiaro "fallimento". Ora serviranno decisioni veloci, chiare e decise, visto che mancano pochi giorni a giugno e il Milan non ha ancora nessuno a livello dirigenziale e a livello sportivo. Massimiliano Allegri paga il mancato arrivo in Champions League e le recenti prestazioni negative: il Milan ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, c’è anche Xavi per il post Allegri: ecco il suo calcio e cosa vuole

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Allegri cacciato dal Milan: il giusto nome per sostituirlo è uno solo...

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Temi più discussi: Iraola il nome per il Milan, Xavi e Motta le alternative. Per Allegri c’è sempre il Napoli; Milan, e adesso chi arriva? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide; Ibrahimovic vuole Xavi per il Milan: è il primo in lista per il dopo Allegri, c'è anche Iraola; Chi è Xavi Hernandez: l'ex leggenda Barça in corsa per la panchina del Milan.

#Ibrahimovic vuole Xavi per il Milan: è il primo in lista per il dopo Allegri, c'è anche Iraola x.com

[PBP] Iraola è un nome da tenere a mente. Teniamo a mente anche Xavi. Non sono gli unici candidati. Ora dobbiamo procedere in modo logico, con l'AD, il SD e il manager. reddit

Ibrahimovic vuole Xavi per il Milan: è il primo in lista per il dopo Allegri, c'è anche IraolaL’ex tecnico del Barcellona rientra nel modello che piace. Dopo l’esperienza nel suo ex club lo spagnolo è fermo da due stagioni, e c’è Iraola che lascia il Bournemouth ... corrieredellosport.it

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