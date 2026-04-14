L’allenatore del Milan si trova al centro di discussioni riguardo al suo futuro, con tre motivi che lo spingerebbero a rimanere nel club e altri tre che potrebbero portarlo a scegliere la Nazionale. Attualmente, viene considerato come una delle opzioni principali per la panchina azzurra, in alternativa a un altro allenatore di grande rilievo. La decisione finale sembra strettamente legata alle sue intenzioni per il prossimo periodo.

Il mondo sembrava pieno di certezze, un mese fa: Chivu resterà all'Inter anche nella prossima stagione, Gasperini allenerà ancora la Roma ("non si amano ma come potrebbe lasciare dopo un anno solo?"), Allegri sarà la prima certezza del Milan. Su Chivu, tutto sereno. Sugli altri, insomma. Massimiliano Allegri è un candidato sempre più credibile per la Nazionale, in un classico scenario del calcio di questi giorni, volubile come il cielo di aprile. Cento variabili incideranno: le scelte dei calciatori nelle elezioni Figc, un eventuale terzo candidato rivale di Abete e Malagò, l'interesse per Antonio Conte. Il primo passo però è capire che cosa vuole Allegri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri, 3 motivi per stare al Milan e 3 per andare in Nazionale. Ecco che cosa vuole fare Max

Il Diavolo si rialza, Ibrahimovic: “Allegri e Modric sanno cosa significa stare al Milan”Milano, 14 marzo 2025 – Dopo una stagione complicata, il Milan è tornato ai suoi livelli.

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