Lukaku torna la clamorosa suggestione Juve | c’è anche lui nella lista dei centravanti I dettagli

Nelle ultime ore si è diffusa la voce che il club sta considerando l’acquisto di un attaccante belga, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi per la rosa. Il nome circolato, tra i centravanti valutati alla Continassa, avrebbe attirato l’attenzione per la sua esperienza e il suo ruolo in attacco. La società ha in programma incontri per valutare questa opzione nelle prossime settimane.

Lukaku, torna la clamorosa suggestione Juve: c’è anche lui nella lista dei centravanti valutati alla Continassa per affiancare Vlahovic. La dirigenza della Juventus sta accelerando le manovre di mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo tracciato dal club è molto chiaro: individuare un centravanti fisico, strutturato e dalle caratteristiche tipiche del classico numero nove da affiancare a Vlahovic con cui si tratta il rinnovo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il budget stanziato dalla società torinese oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra che dipenderà inevitabilmente dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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