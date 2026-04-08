Il Milan ha inserito Nikola Krstovic nella propria lista di possibili acquisti per la prossima stagione. L’attaccante dell’Atalanta è stato più volte monitorato dal club, che intende rafforzare il reparto offensivo. La società rossonera sta valutando diverse opzioni e ha mostrato interesse nei confronti del giocatore, considerato tra i profili più adatti alle proprie esigenze. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Nikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, è tornato ancora una volta nel mirino del Milan. I rossoneri sono pronti a cambiare in maniera decisa il proprio attacco per la prossima stagione e la punta degli orobici piace da tempo in casa Milan. Il Milan mette nel mirino Krstovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Autore di nove gol in questa Serie A, il montenegrino è stato tra i protagonisti in occasione della vittoria netta arrivata sul campo del Lecce. Classe 2000, la punta è arrivata a Bergamo durante la scorsa estate per una somma intorno ai 25 milioni di euro. Ex Lecce, Nikola Krstovic piace molto in casa Milan secondo quanto appreso dalla nostra redazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Krstovic nel mirino del Milan, i rossoneri lo aggiungono alla lista dei desideri | CM

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