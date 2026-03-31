Stanotte scade il termine per iscriversi alla nuova lega Nba Europe. Tra le squadre in corsa ci sono il club con sede in Italia e il fondo di investimento interessato all’acquisizione. Tuttavia, permangono alcuni dubbi riguardo alle questioni economiche e politiche che potrebbero influenzare la decisione finale.

Il grande orologio dice che il tempo è scaduto. La Nba da tempo ha fissato una data per l'invio delle offerte non vincolanti per l'iscrizione a Nba Europe, la lega che nei piani dovrebbe nascere a ottobre 2027. La data è il 31 marzo. Chi è interessato a diventare proprietario di una franchigia, insomma, dovrà fare la sua proposta entro questa notte. Milano, assieme a Roma, è sotto i riflettori. Il Milan e l'Olimpia nei mesi scorsi si sono esposte di più: a gennaio, hanno partecipato all'incontro con cui la Nba ha illustrato le linee guida del nuovo torneo. L'Inter quel giorno non si è presentata ma Oaktree, la proprietà nerazzurra, ha certamente parlato dietro le quinte con la Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Europe, stanotte scade il termine per entrare. Cardinale e il Milan ci sono, ma con tanti dubbi

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