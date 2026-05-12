reggiana in arrivo la rivoluzione contratti tante partenze certe dubbi su chi resta

La Reggiana si prepara a un cambiamento importante nei contratti dei giocatori, con diverse partenze ormai confermate. La squadra sta affrontando una fase di rinnovamento, con alcuni calciatori che lasciano il club e altri che potrebbero restare. La differenza tra le categorie di provenienza, dalla Serie B alla Serie C, influenzerà i prossimi passi nella composizione della rosa. La situazione attuale presenta ancora alcuni dubbi sui giocatori che rimarranno.

Dalla B alla C c’è un abisso: la costruzione della rosa ne risentirà. Ruolo per ruolo, andiamo a vedere la situazione. Detto che prima sarà essenziale definire la posizione societaria (e budget), il direttore sportivo, l’allenatore, e da lì tutte le idee e strategie del caso. Intanto: in totale sono 30 i calciatori sotto contratto, compresi alcuni giovani come Contè e Cavaliere, e chi rientrerà dai prestiti (Lepri dalla Sambenedettese, Cavallini dal Forlì, Urso e Basili dal Lecco, Tessitori dal Cittadella Vis Modena e Maggio dal Crotone). I giocatori in scadenza il 30 giugno sono 12, mentre i prestiti che scadranno sempre il 30 giugno sono 11.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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