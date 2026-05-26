Milan Cardinale lascia l’hotel a Milano | pronto a tornare a New York | PM

Gerry Cardinale ha lasciato l'hotel Four Seasons a Milano, secondo quanto riferito dall'inviato di Pianeta Milan. L'imprenditore è ora in procinto di tornare a New York. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa e riguarda il suo spostamento dalla struttura milanese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o programmi successivi.

Come rivelato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, Gerry Cardinale ha lasciato da pochi minuti il 'Four Seasons Hotel'. Il video Come rivelato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha lasciato da pochi minuti il 'Four Seasons Hotel' di Milano. Il proprietario rossonero è pronto a tornare a New York con un volo privato. Nella giornata di ieri incontri con Ibrahimovic e il comunicato con gli esoneri di Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Ora dovrà gestire in prima persona tutto il suo 'nuovo' Milan . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN, CARDINALE NON PUÒ FARE IRONIA SULL'INTER

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