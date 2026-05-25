Furlani e Moncada sono stati visti entrare nella sede del club. Nel frattempo, il presidente ha incontrato alcuni giornalisti. La squadra non si è qualificata per la Champions League, portando a possibili cambiamenti.

Giornate cruciali per il futuro del Milan: dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari e il mancato piazzamento in Champions League, Gerry Cardinale è pronto alla rivoluzione totale. La redazione di PianetaMilan segue in tempo reale l'evolversi della situazione societaria a Casa Milan. Segui con noi tutte le notizie dal nostro inviato. Come raccolto da PianetaMilan, verso le 10:20 è arrivato a Casa Milan l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Mentre alle ore 11, più o meno, è arrivato anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Come rivelato dal nostro inviato in loco Stefano Bressi, entrambi sono arrivati in macchina, non lasciando quindi trapelare nulla dal loro viso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fallimento Milan, Furlani e Moncada in sede. Cardinale incontra alcuni giornalisti | PM

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