Migranti a Groppallo il comitato chiede di sospendere l’assegnazione

Il comitato di cittadini di Groppallo chiede alla prefettura di Piacenza di sospendere le procedure per l’assegnazione dell’accoglienza dei migranti nella frazione del Comune di Farini. Nei giorni scorsi è stata depositata un’articolata istanza di sospensione in autotutela del decreto di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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