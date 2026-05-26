Migranti a Groppallo il comitato chiede di sospendere l’assegnazione
Il comitato di cittadini di Groppallo ha inviato una richiesta alla prefettura di Piacenza per sospendere le procedure di assegnazione dell’accoglienza dei migranti nella frazione del Comune di Farini. La richiesta riguarda l’interruzione temporanea delle procedure di assegnazione, senza indicare altre misure o interventi specifici. La frazione si trova nel territorio comunale interessato dalla decisione di accoglienza.
Il comitato di cittadini di Groppallo chiede alla prefettura di Piacenza di sospendere le procedure per l’assegnazione dell’accoglienza dei migranti nella frazione del Comune di Farini. Nei giorni scorsi è stata depositata un’articolata istanza di sospensione in autotutela del decreto di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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