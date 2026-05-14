Migranti a Groppallo Comune e popolazione chiedono un dietrofront

A Groppallo di Farini, un immobile è stato messo in vendita e una cooperativa ha manifestato interesse ad acquistarlo. L’obiettivo è di utilizzarlo come centro di accoglienza straordinaria per i migranti, partecipando a un bando indetto dalla prefettura. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra il Comune e alcuni abitanti del paese, che chiedono di fermare l’operazione. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

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