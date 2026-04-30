Ok delle Camere al Dfp la maggioranza chiede deroghe per sospendere il Patto Le opposizioni | fallimento del governo

Le Camere hanno dato il via libera al Documento di economia e finanza, con la maggioranza che ha richiesto deroghe per sospendere il Patto di stabilità. Le opposizioni hanno commentato parlando di fallimento del governo. Nel frattempo, si ricorda che l’Italia ha il debito pubblico più elevato in Europa, e che un paese indebitato si trova a dover fare i conti con vincoli che ne limitano la libertà di manovra.

L’Italia ha il debito più alto d’Europa. E un paese indebitato «non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare». Nel giorno in cui il Documento di finanza pubblica incassa il disco verde del Parlamento, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti difende con la carta del realismo le scelte di «serietà e prudenza» con cui il governo ha rivisto le stime di crescita. E garantisce anche sulla «condivisione» nel centrodestra, dopo che la risoluzione di maggioranza viene corretta in extremis per inserire la richiesta - rivendicata dalla Lega - di avviare il percorso che può portare alla sospensione del Patto di stabilità.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ok delle Camere al Dfp, la maggioranza chiede deroghe per sospendere il Patto. Le opposizioni: fallimento del governo Notizie correlate Deficit al 3,1%: il governo chiede la sospensione del Patto di stabilitàIl vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, svoltosi nel tardo pomeriggio del 2 aprile, ha posto al centro della discussione la gestione dei conti... Bagnai (Lega): “Se aspetta recessione per sospendere patto stabilità, Ue confessa il proprio fallimento”ROMA – “Nel momento in cui dichiara che le occorre l’evidenza di una grave recessione per consentire agli Stati di intervenire, l’Unione Europea... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; Cessione gratuita di Nave Garibaldi all’Indonesia, tutti i perché dell’ok del Parlamento; No al premio sui rimpatri, avvocatura e magistratura: si cambi il Dl sicurezza; Decreto sicurezza, stop di Mattarella su norma rimpatri: corsa contro il tempo per modificare il testo. Ok delle Camere al Dfp, la maggioranza chiede deroghe per sospendere il Patto. Le opposizioni: fallimento del governoL’Italia ha il debito più alto d’Europa. E un paese indebitato «non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare». gazzettadelsud.it Dfp: ok da Camera, via libera a risoluzione di maggioranzaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Maison du Renard Nascosto nel nord della Francia siede Maison du Renard Sembra tranquillo dall'esterno... ma dentro è come se i proprietari fossero spariti. Camere ancora sistemate, letti ancora fatti, tavoli ancora appostati e bambole che guardano da og - facebook.com facebook