Indy 500 | Newgarden vola a 359 km h Schumacher supera il test

Durante i test all’Indianapolis Motor Speedway, il pilota ha raggiunto una velocità di 359,474 kmh, stabilendo un nuovo record. Nel frattempo, un altro concorrente ha superato il test di verifica senza problemi. Questi eventi si sono svolti martedì 28 aprile e sono stati documentati attraverso i dati ufficiali forniti dagli organizzatori. La giornata si è conclusa con la conferma delle performance di alcuni piloti in vista della prossima gara.

?? Cosa sapere Josef Newgarden segna 359,474 kmh ai test Indianapolis Motor Speedway questo martedì 28 aprile. Mick Schumacher e Caio Collet superano le tre fasi del Rookie Orientation Program. Josef Newgarden ha dominato la sessione per i veterani all'Indianapolis Motor Speedway con una velocità media di 359,474 kmh, mentre Mick Schumacher e Caio Collet hanno superato con successo il programma di orientamento per i debuttanti questo martedì 28 aprile. L'Indianapolis Motor Speedway ospita quest .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy 500: Newgarden vola a 359 km/h, Schumacher supera il test Notizie correlate Trenta giorni di test, poi scatteranno le multe a chi supera i 70 km/h lungo la BrentanaChi supera i 70 chilometri orari di velocità, puntualmente si vedrà recapitare il verbale a domicilio. Andretti: quarta vettura Indy 500, Herta in pistaAndretti Global si trova a un passo dalla decisione definitiva sulla corsa di una quarta vettura per la 110ª edizione della Indianapolis 500,... Contenuti e approfondimenti Indy 500, Newgarden fa il bis! Sconfitti in volata O’Ward e DixonSembrava in declino la stella di Josef Newgarden dopo la squalifica di St.Petersburg ed invece il portacolori del Team Penske risorge più forte che mai conquistando la seconda vittoria di fila alla ... gazzetta.it Indy 500 - GaraJosef Newgarden ha vinto a Indianapolis la sua seconda 500 Miglia consecutiva, la ventesima per il Team Penske. Dopo lo scorso anno, in cui aveva centrato il primo successo approfittando al meglio di ... italiaracing.net