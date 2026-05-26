Mick Foley | Sono davvero felice di far parte della AEW e di aver contributo a una serata di wrestling straordinaria

Da zonawrestling.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mick Foley ha debuttato ufficialmente in AEW durante Double or Nothing 2026. Ha dichiarato di essere molto felice di far parte della compagnia e di aver contribuito a una serata di wrestling considerata straordinaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mick Foley ha parlato del suo debutto sorprendente in AEW a Double or Nothing 2026, dichiarandosi entusiasta di far parte ufficialmente della compagnia. Il membro della WWE Hall of Fame è apparso al pay-per-view di domenica dal Louis Armstrong Stadium nel Queens, New York, dove si è unito a Renee Paquette nel pre-show Zero Hour. Foley ha poi condiviso il ring con MJF in un segmento acceso che si è concluso con MJF che gli ha sferrato un low blow dopo i commenti sulla sua rapida perdita del titolo mondiale AEW contro Darby Allin. In un post su Instagram dopo l’evento, Foley ha espresso la sua gioia per l’ingresso in AEW: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Foley (@realmickfoley) “ ALL ELITE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

mick foley sono davvero felice di far parte della aew e di aver contributo a una serata di wrestling straordinaria
© Zonawrestling.net - Mick Foley: “Sono davvero felice di far parte della AEW e di aver contributo a una serata di wrestling straordinaria”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

AEW: Mick Foley è ufficialmente All Elite, debutta previsto a Double or NothingLo scorso dicembre, un noto wrestler e figura leggendaria del mondo del wrestling ha annunciato la sua uscita dalla WWE.

AEW: Vivo interesse per Mick Foley, in scadenza con la WWENel mondo del wrestling, si è diffusa una notizia che potrebbe segnare un cambiamento importante.

Argomenti più discussi: Mick Foley lotterà in AEW? Tony Khan ci spera; Eric Bischoff: Mick Foley bel colpo per la AEW ma per favore, non salire sul ring; Leggenda della WWE pronta a debuttare in AEW?.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web