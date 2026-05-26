Mick Foley ha debuttato ufficialmente in AEW durante Double or Nothing 2026. Ha dichiarato di essere molto felice di far parte della compagnia e di aver contribuito a una serata di wrestling considerata straordinaria.

Mick Foley ha parlato del suo debutto sorprendente in AEW a Double or Nothing 2026, dichiarandosi entusiasta di far parte ufficialmente della compagnia. Il membro della WWE Hall of Fame è apparso al pay-per-view di domenica dal Louis Armstrong Stadium nel Queens, New York, dove si è unito a Renee Paquette nel pre-show Zero Hour. Foley ha poi condiviso il ring con MJF in un segmento acceso che si è concluso con MJF che gli ha sferrato un low blow dopo i commenti sulla sua rapida perdita del titolo mondiale AEW contro Darby Allin. In un post su Instagram dopo l’evento, Foley ha espresso la sua gioia per l’ingresso in AEW: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Foley (@realmickfoley) “ ALL ELITE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mick Foley: “Sono davvero felice di far parte della AEW e di aver contributo a una serata di wrestling straordinaria”

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