AEW | Mick Foley è ufficialmente All Elite debutta previsto a Double or Nothing

Lo scorso dicembre, un noto wrestler e figura leggendaria del mondo del wrestling ha annunciato la sua uscita dalla WWE. Ora, è stato confermato che Mick Foley si unirà alla AEW e farà il suo debutto durante l’evento Double or Nothing, previsto nei prossimi mesi. Questa notizia ha suscitato molte aspettative tra gli appassionati, considerando la lunga carriera e l’influenza del lottatore nel settore. La sua presenza nella AEW rappresenta un passo importante per la promozione.

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Lo scorso dicembre, il WWE Hall of Famer, Mick Foley, ha annunciato in modo scioccante che avrebbe lasciato la compagnia. La decisione sarebbe arrivata dopo una crescente frustrazione legata ai rapporti tra WWE e TKO con il presidente Donald Trump, tensioni che avrebbero raggiunto il punto di rottura dopo le controverse dichiarazioni del presidente sull’omicidio di Rob Reiner. Pochi giorni fa, Sports Illustrated aveva riportato che la AEW era interessata a collaborare con Foley. Ora però non si tratta più solo di un interesse: è ufficiale. Mick Foley arriverà in All Elite Wrestling. Mick Foley affiancherà Renee Paquette al “Double or Nothing Buy In”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mick Foley è ufficialmente All Elite, debutta previsto a Double or Nothing ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BREAKING: Mick Foley Officially Joins AEW As His Debut Announced Sullo stesso argomento AEW: Vivo interesse per Mick Foley, in scadenza con la WWENel sempre agitato male del “mercato” del wrestling, una notizia emersa di recente potrebbe essere a suo modo storica. AEW: Si delinea una grande sfida per Double or NothingMancano ancora pochi giorni al prossimo appuntamento in pay-per-view targato All Elite, ovvero AEW Dynasty, ma a Dynamite sono già state gettate... Secondo Sports Illustrated, AEW ha un vero interesse a collaborare con Mick Foley reddit Leggenda della WWE pronta a debuttare in AEW?Il contratto da leggenda con la WWE di Mick Foley sta per scadere e la AEW sembra intenzionata a trovare un accordo con lui ... spaziowrestling.it