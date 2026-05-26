Michela Loberto e Studio Segni Degni aprono le porte del loro Atelier | moda e eleganza nel cuore di Milano

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, tra le 18 e le 21, l’Atelier Michela Loberto e Studio Segni Degni sarà aperto al pubblico. L’evento permette di visitare gli spazi dedicati a moda ed eleganza nel centro di Milano. L’iniziativa non prevede esposizioni o presentazioni ufficiali, ma offre l’opportunità di conoscere gli ambienti e il lavoro degli atelier. L’apertura è rivolta a chi desidera vedere da vicino le creazioni e il contesto in cui vengono realizzate.