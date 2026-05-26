Michela Loberto e Studio Segni Degni aprono le porte del loro Atelier | moda e eleganza nel cuore di Milano
Il 26 maggio 2026, tra le 18 e le 21, l’Atelier Michela Loberto e Studio Segni Degni sarà aperto al pubblico. L’evento permette di visitare gli spazi dedicati a moda ed eleganza nel centro di Milano. L’iniziativa non prevede esposizioni o presentazioni ufficiali, ma offre l’opportunità di conoscere gli ambienti e il lavoro degli atelier. L’apertura è rivolta a chi desidera vedere da vicino le creazioni e il contesto in cui vengono realizzate.
Il 26 maggio 2026, dalle ore 18 alle ore 21 l ”Atelier Michela Loberto & Studio Segni Degni aprono le porte dei loro Atelier, in un cortile stile vecchia Milano — uno spazio sospeso nel tempo, cuore pulsante di una Milano autentica e ricercata — per un evento esclusivo all’insegna della contaminazione tra moda e arte contemporanea. L’occasione è Art & Fashion, un progetto nato dalla collaborazione tra Michela Loberto, designer milanese specializzata in capi unici e nella ricerca di tessuti d’alta moda, e Miky Degni, artista visivo e pubblicitario. Un incontro tra due linguaggi creativi che, per una sera, si fondono in un’esperienza dal vivo irripetibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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