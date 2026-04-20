I sindaci dell’Agrigentino aprono le porte del cuore | ecco dove troveranno pace i feretri delle tragedie del mare

I sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di aprire le chiese e i cimiteri locali per permettere alle famiglie di visitare le salme delle vittime delle recenti tragedie del mare. Sono state imbarcate su un traghetto di linea dieci bare, che arriverà in serata a Porto Empedocle. La decisione riguarda le persone decedute in accidenti marittimi avvenuti nelle ultime settimane, con i familiari che potranno così rendere omaggio ai propri cari.

Sono state imbarcate anche 10 bare sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, a Lampedusa, ne restano 12, probabilmente troveranno sepoltura direttamente sull'isola.L’orrore sbarca a Lampedusa: 19 le persone senza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Il sindaco del Comune Agrigentino: «Una tragedia che ci lascia impotenti davanti a un gesto di violenza senza giustificazioni» - facebook.com facebook