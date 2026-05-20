Sei dimore storiche nella Tuscia aprono le loro porte per visite gratis

Domenica 24 maggio, in tutta Italia, si terrà un'iniziativa che coinvolge numerose dimore storiche, tra cui sei situate nella regione della Tuscia, che saranno aperte al pubblico senza costi. L'evento permette ai visitatori di accedere a queste case, spesso chiuse al pubblico durante l'anno, senza dover pagare il biglietto. La giornata si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge diverse località italiane, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio architettonico e culturale di queste strutture storiche.

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Domenica 24 maggio centinaia di dimore storiche sparse in tutta Italia aprono le loro porte per visite gratuite. La giornata nazionale delle dimore storiche permette infatti di scoprire numerosi luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti, ma profondamente legati al territorio. Sei sono le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fascino, storia, bellezza. Le dimore storiche aprono le portedi Angela Baldi Oltre 90 dimore storiche pronte ad aprire le porte in tutta la Toscana. Un museo ’diffuso’. Le dimore storiche aprono le portedi Raffaella Parisi Giardini ’nascosti’ che raccontano secoli di storia saranno visibili il 24 maggio per la XVI edizione della giornata nazionale... Torna il Festival della Tuscia, l'evento musicale tra borghi e dimore storiche del viterbeseLa quarta edizione del Festival della Tuscia si terrà quest'anno dal 19 settembre al 12 ottobre a Viterbo e in altre sette Comuni della provincia. Un evento, ideato da Vittorio Sgarbi, che intreccia ... ilmessaggero.it